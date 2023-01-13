Ankara Polatlı’da 21.226 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Polatlı İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, İSA BEY Mevkii, 154 Ada, 16 Parsel,

TAŞINMAZIN BORÇLU ADINA KAYITLI 1/3 HİSSESİ SATIŞA ÇIKARTILMIŞTIR.

KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI NEDENİ İLE TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİR RAPORUNDAKİ DEĞERİ DEĞİŞMİŞ OLUP;POLATLI İCRA HUKUK MAHKEMESİNİN 16/11/22022 TARİH 2022/81 ESAS VE 2022/178 KARAR SAYILI KARARI İLE BORÇLU HİSSESİNE DÜŞEN TAŞINMAZIN DEĞERİ 1.448.146,00 TL OLMUŞTUR.

Taşınmazın Ankara-Eskişehir yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde fiilen tarım faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Taşınmaz herhangi bir imar uygulamasına tabi tutulmamış vaziyettedir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın toprak yapısı kumlu tınlıdır.Taşınmaz düz topoğrafik yapıdadır. Parsel, Yenidoğan Mahalle merkezine 900 m.,Polatlı İlçe merkezine 17,1 km. ve Ankara İl merkezine 57,2 km. mesafededir

Adresi : Yenidoğan Mahallesi Polatlı / ANKARA

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2023 – 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/03/2023 – 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/04/2023 – 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/04/2023 – 10:30

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