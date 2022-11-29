Ankara Polatlı’da 19.108 m² tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Polatlı İlçe, YÜZÜKBAŞI Mahalle/Köy, Aktaş Mevkiinde Mevkii, 112 Ada, 105 Parsel, Taşınmaz Belediye Mücavir alanındadır ancak belediye hizmetlerinden yararlanmamaktadır. herhangi bir imar uygulamasına konu edilmemiştir. halen tarla olarak kullanılmaktadır. halihazırda sürülü haldedir. kadastro yoluna cepheli olup, Yüzükbaşı mahallesine yaklaşık 4, 00 KM, Polatlı ilçe merkezine 61,00 KM uzaklıktadır.

Adresi : Yüzükbaşı Mahallesinde Bulunmaktadır.Polatlı / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2022 – 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2023 – 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2023 – 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2023 – 10:05

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