Ankara Nallıhan’da 492 m² arsa ve binası mahkemeden satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Nallıhan İlçe, EYMÜR Mahalle/Köy, YENİKÖY MAHALLESİ Mevkii, 278 Ada, 4 Parsel, (eski 3457 parsel yeni 278 ada 7 parsel ) MÜFREZ BAHÇE VASIFLI TAŞINMAZ Parsel sınırları taş duvar ile çevrilidir. Kadastro paftasına göre köşe konumlu ve iki tarafı yola, diğer tarafı komşu parsel ile çevrilidir. Taşınmazın geometrisi düzgün kenarlı amorf bir formda yer almaktadır. Topoğrafik olarak az eğimli bir bölgede yer almaktadır. Parselde ekonomik değeri bulunmayan çeşitli meyve ağaçları ve 2 adet ikametgah amaçlı kullanılan yapılar mevcuttur.

Adresi : Eymür Mahallesi Kümeevleri No: 160 Ve No: 16/A Nallıhan / ANKARA

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