ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ÖZDEN: TÜRKİYE’NİN MÜZİK ALANINDAKİ İLK TEMATİK ÜNİVERSİTESİ

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un da katıldığı Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Özden, “2017 yılında kurulan üniversitemiz Türkiye’nin müzik alanındaki ilk tematik üniversitesi” dedi ve sanat eğitimi konusunda farklı bir misyonları olduğunu ifade etti.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin 2022-2023 Akademik Yılı Açılış töreninde “açılış dersi”ni Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz verdi. 8 Kasım düzenlenen tören öğrencilerin müzik dinletisi ile başladı.

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Ardından söz alan Rektör Prof. Dr. Erhan Özden, üniversitelerinin gerçekleştirdikleri projelerle müzik konusunda farkındalık yaratacak bir konumda olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

“2017 yılında kurulan üniversitemiz Türkiye’nin müzik alanındaki ilk tematik üniversitesi. Bugün halihazırda dört fakülte, bir enstitü, bir meslek yüksek okulu, altı araştırma ve uygulama merkezi altı koordinatörlük birimi ile eğitim öğretime devam ediyoruz. Halihazırda 850 öğrencinin eğitim gördüğü kampüsümüzde daha nitelikli bir eğitim için yapımı devam eden sosyal alanlarımız ve spor kompleksimiz öğrencilerimize daha sağlıklı bir ortam oluşturacaktır.

Üniversitemiz Türkiye’nin mevcut müzik ve sanat eğitim kurumlarından biraz daha farklı bir misyonla kuruldu. Uluslararası bilim ve kültür etkinlikleri insanların diğer ülkelere bakış açılarını değiştirirken. Kendi ülkelerinde var olan değerleri daha iyi görmelerini sağlamaktadır. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikler öğrencilerin sanatsal ve kültürel anlamada yakınlaşmalarına imkan vermekte ve yaratıcı güçlerine katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu vizyon sayesinde dünya müziklerini fark ederek müzik kültürünün tanıtılmasında önemli roller üstlenmektedirler.”

Özden’in ardından, Yavuz söz alarak kültür ve sanata dair her işin kendilerini heyecanlandırdığını, bu nedenle daha fazlasını üretmek için çalıştıklarını söyledi. Kültür endüstrilerinin ekonomik büyümenin kaldıraçlarından biri olduğunu, istihdama da önemli katkısının bulunduğunu dile getiren Yavuz, Türkiye’de gayrisafi milli hasıla içerisinde kültür endüstrilerinin payının yüzde 2,88 olduğunu kaydetti. Yavuz, şöyle devam etti:

“Ülkemiz, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından hazırlanan küresel inovasyon endeksi 2022 raporuna göre, 2020 yılında 14 basamak yükselerek dünyada 37’nci sıraya yükseldi. Türkiye en büyük sıçrama kaydeden ülkeler arasında ikinci oldu.”

Bu endekste ülkelerin yedi bileşen altında seksen farklı göstergeyle kıyaslandığını, Türkiye’nin yaratıcı çıktılar bileşeninde 20 basamak yükselişle 15. sırada yer alarak kendi coğrafi grubunda birinci olduğunu anlatan Yavuz, “Raporda, Türkiye’nin gelecekte önemli bir inovatif büyüme potansiyeline sahip olduğu tespiti var ki bu bizim için önemli bir tespit.” dedi.

Konuşmalarının ardından Özden ve Yavuz, Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu Binası açılışını birlikte yaptı. Bina açılışının ardından üniversite öğrencilerinden oluşan koro öğretmenleri ile birlikte şarkılarını seslendirdi.