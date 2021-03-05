Ankara merkezli 7 ilde FETÖ soruşturmasında 40 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, 19’u subay/astsubay, 30’u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 1’i askeri öğrenci sorumlusu ‘mahrem imam’ toplam 40 şüphelinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu belirlendi. Şüphelilerin, Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak, sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edildi. Daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 40 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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