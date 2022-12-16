Ankara merkezli 3 ildeki ‘uyuşturucu’ operasyonunda 25 tutuklama

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Umutcan ÖREN/ ANKARA, (DHA)- ANKARA merkezli İstanbul ve Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 72 şüpheliden 25’i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında Ankara merkezli İstanbul ve Gaziantep’te 14 Aralık’ta operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 72 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 19’u adli kontrol şartıyla, 28’i ise serbest bırakıldı. (DHA)

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