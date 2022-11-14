Ankara Mamak’ta 965 m² arsa mahkemeden satılıktır

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Mamak, Cengizhan Mahallesi, Natoyolu Caddesi üzerinde yer alan taşınmaz tapu kaydında Cengizhan Mahallesi 36574 ada 6 parsele kain 965,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın boş olduğu, üzerinde hiçbir yapı ve ağaç bulunmadığı, çevresinde 4-5 katlı yapıların mevcut olduğu ve arsanın Nato Yolu’na cepheli olduğu, ulaşım sorunun bulunmadığı, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile üzerindeki intifa hakkı ile yükümlü olarakaçık artırma suretiyle satışa çıkartılmış, gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur.

Adresi : Cengizhan Mahallesi Natayolu Caddesi Üzerinde Yern Alan Arsa Mamak / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2023 – 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2023 – 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2023 – 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2023 – 14:10

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