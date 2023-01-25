Ankara Mamak’ta 828 m² arsa mahkemeden satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Mamak İlçesi, Peyami Sefa Mahallesi 360. Sokak ile 367. Sokak kesişimindeki boş arsa tapu kaydında Peyami Sefa Mahallesi, 36750 ada, 7 parsele kain 828,00m2 yüzölçümlü arsa taşınmaz fiili olarak üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat bulunmamakta olup, üzerinde yıkılmış yapılara ait enkaz ve molozların bulunduğu, kötülemiş durumda asma ile kaysı ağacının bulunduğu, arsanın dikdörtgen düzgün geometrik yapısının olduğu, topoğrafik yapısının eğimsiz ve düz olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Peyami Sefa Mahallesi 36750 Ada 7 Parsel Sayılı Arsa Mamak / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2023 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2023 – 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 – 13:30

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