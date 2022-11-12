Ankara Mamak’ta 8.011 m² arsa ve üzerindeki yapı icradan satılıktır

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Mamak İlçesi, Kıbrıs-İmar Mahallesi, 52899 Ada, 1 Parsel, Arsa nitelikli taşınmazın borçlu adına kayıtlı 125/8011 hissesi: Taşınmaz konusu arsa yol kenarı parsel niteliğinde, Akşemsettin Caddesi üzerindedir. Kıbrıs Köyü Caddesine yakın mesafededir. Yakın civarında cami, market, işyerleri,pazar alanı, ptt şubesi, muhtarlık bulunmakta olup, Ankara Çevre Yoluna harita üzerinde kuş uçumu yaklaşık 1 km mesafededir. Etrafında genellikle yerleşim yerleri bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge elektrik, su kanalizasyon telefon ve belediye hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge orta-alt gelir grubu yerleşim bölgesi niteliğindedir.

Adresi : Kıbrısköy Mahallesi Akşemsettin Caddesi (52899 Ada, 1 Parsel Sayılı Taşınmaz) Mamak / ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2023 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2023 – 13:30 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2023 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2023 – 13:30

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