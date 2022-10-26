Ankara Mamak’ta 652 m² arsa icradan satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Mamak İlçe, TUZLUÇAYIR Mahalle/Köy, 36940 Ada, 9 Parsel, Ankara ili, Mamak ilçesi, Tuzluçayır Mahallesinde kain imarın 36940 ada, 9 parseldeki, 652,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı Taşınmaz. Taşınmaz ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilmiştir.
- Adresi : Ankara İli, Mamak İlçesi, Tuzluçayır Mahallesi, 602. Sokak Cepheli 36940 Ada, 9 Parseli Teşkil Eden Boş Arsa Mamak / ANKARA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2022 – 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2022 – 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2023 – 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2023 – 13:30
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