Ankara Mamak’ta 6.615 m² arsa icradan satılıktır (hisseli satış)

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre,

Ankara İl, Mamak İlçe, BAŞAK Mahalle/Köy, 52385 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz; 6.615,00 m² arsa yüz ölçümüne sahip olup arsa vasıflı gayrimenkuldür. Taşınmaz az eğimli bir arazi yapısına ve dörtgene yakın bir geometrik şekle sahiptir. Taşınmaz köşe parsel konumunda olup 3 cephesi yola bakmaktadır. Taşınmaz halihazırda üzerinde ekonomik değeri olmayan gecekondu tipi yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar için “6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. “beyanı vardır.52385 ada 2 parsel halihazırdaki kullanım ve imar durumu dikkate alındığında taşınmaz tamamının değeri 6.000.000.-TL (Altı milyon TL) olarak tespit ve takdir edilmiştir. Borçlu adına 484/15435 hisse oranı (207.43 m²) dikkate alındığında 188.143.- TL (Yüz seksen sekiz bin yüz kırk üç TL) değer tespit ve takdir edilmiştir. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

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Adresi : Başak Mahallesi,1727/1, 1727/2, 1730/1 Ve 1732. Sokak 52385 Ada, 2 Parsel Mamak /Ankara

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2023 – 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2023 – 11:00 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2023 – 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2023 – 11:00

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