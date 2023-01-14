Ankara Mamak’ta 544 m² arsa mahkemeden satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Mamak İlçesi, Ekin Mahallesi 1624. Sokak üzerinde bulunan 37811 ada, 5 parsele kain arsa tapu kaydında Ekin-İmar Mahallesi 37811 ada, 5 parsele kain 544,00 m² yüzölçümlü, imarlı arsa niteliğinde olup, ayrık nizam 4 kat olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahip parselin güneydoğu cephesi 12,00 m imar yoluna, 18,32 m cepheli olup parsel derinliğinin 29 m olduğu geometrik olarak dikdörtgene yakın formda topoğrafik olarak çok az eğimli parsel üzerinde herhangi bir yapı ve yapılaşmanın bulunmadığı bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Ekin Mah. 1624. Sokak Üzerinde Bulunan 37811 Ada 5 Parsel Arsa Mamak / ANKARA

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 – 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 – 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2023 – 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2023 – 10:20

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