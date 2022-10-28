Ankara Mamak’ta 5+1 dubleks daire mahkemeden satılık

- Reklam -
- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Mamak İlçesi, Misket Mahallesi 609. Sokak üzerinde bulunan 9 nolu Güzel Usta Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 25 nolu taşınmaz tapu kaydında Misket Mahallesi 36437 ada, 5 parsele kain 810,00 M2 yüzölçümlü,46/810 arsa paylı, 25 nolu çatı aralıklı mesken vasıflı taşınmaz antre, hol, 5 oda, salon, mutfak, 2 banyo, wc, 1 balkon, 1 teras, terasa sonradan yapılmış mutfak bulunduğu, 3. Katta antre hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, 1 balkonun bulunduğu balkon hariç 84,92 m2 (balkon 7,04 m2), çatı katta hol, 2 oda, banyo, wc, 1 teras, 1 terasta sonradan yapılmış olduğu 47,29 m2 + 9,97 m2, teras mutfağı (40,54 m2) net faydalı alanın balkon, teras, teras mutfağı hariç 132,21 m2 (balkon 7,04 m2, teras 40,56 m2, teras mutfağı 9,97 m2) ölçüldüğü, ısıtma sisteminin doğalgaz kombi sistemi olup peteklerin ve kombinin takılı olduğu, halen mesken olarak kullanıldığı bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, eklentisi 25 nolu kömürlük ile birlikte ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.
- Adresi : Misket Mahallesi 609. Sokak No: 9/25 Mamak / ANKARA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2022 – 10:00
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2022 – 10:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2023 – 10:00
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2023 – 10:00
İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
- Reklam -