Ankara Mamak’ta 4+2 dubleks daire icradan satılık

- Reklam -
- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Mamak İlçesi, Bostancık-İmar Mahallesi, 37075 Ada 12 Parsel, 20 Bağımsız Bölüm No.lu Çatı Aralı Konut nitelikli taşınmaz. Ana taşınmaz özellikleri:Bina, 2 bodrum * zemin * 3 normal kat ve çatı arasından oluşmaktadır.. Binaya giriş Çatak Caddesi cephesinden,zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Giriş katında 2 dükkan ve normal katlarında 4’er daire bulunan ana gayrimenkulde toplam 20 bağımsız bölüm bulunmaktadır.Bağımsız bölüm özellikleri: Mesken; binanın 3.Normal Katında bina girişine göre sol ön ve yan (kuzey ve doğu) cephelidir Meskende hâlihazırda boş durumdadır. Bağımsız bölüm mahallen: antre, 4 oda, 2 salon mutfak, kiler, Wc, banyo, balkon ve terastan müteşekkildir.
- Adresi :Bostancık Mahallesi, Çatak Caddesi, No: 82/20 Mamak/Ankara
Artırma Bilgileri :
|1. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2023 – 14:40
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2023 – 14:40
|2. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2023 – 14:40
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2023 – 14:40
İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
- Reklam -