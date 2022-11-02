Ankara Mamak’ta 4+2 daire icradan satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Mamak İlçesi, Bostancık-İmar Mahallesi, 37075 Ada 12 Parsel, 16 Bağımsız Bölüm No.lu Çatı Aralı Konut nitelikli taşınmaz Ana taşınmaz özellikleri: Bina, 2 bodrum * zemin * 3 normal kat ve çatı arasından oluşmaktadır.Binaya giriş Çatak Caddesi cephesinden,zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.. Bina merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplı, korkulukları alüminyum doğramadır. Giriş katında 2 dükkan ve normal katlarında 4’er daire bulunan ana gayrimenkulde toplam 20 bağımsız bölüm bulunmaktadır.
- Adresi : Bostancık Mahallesi, Çatak Caddesi, No: 82/16 Mamak/Ankara
Artırma Bilgileri :
|1. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2023 – 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2023 – 14:30
|2. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2023 – 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2023 – 14:30
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