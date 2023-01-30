Ankara Mamak’ta 4+1 natamam daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Mamak İlçesi, Küçük Kayaş İmar Mahallesi, 35634 ada, 5 parsel, 3.Kat, 20 Nolu Çatı Aralı Mesken nitelikli taşınmaz. Ana taşınmaz özellikleri; .Bina, Küçük Kayaş Mahallesi’nde Şehit Hanifi Mutlu Caddesi üzerinde ara parselde 10 kapı numaralı natamam olan Apartmandır. Binanın arka cephesi 1806 Sokaktır. Bina 2 bodrum+zemin+3 normal kattan oluşmaktadır. Binanın cepheleri ısı yalıtım üzeri boyalıdır. Binaya giriş Şehit Hanifi Mutlu Caddesi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Bina natamam durumdadır. Normal katlarında 4’er daire bulunan ana gayrimenkulde toplam 20 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bağımsız bölüm özellikleri; Mesken binanın 3. katında bina girişine göre sağ arka, yola göre sağ ön ve yan cephelidir.

Adresi :Küçük Kayaş Mah. Şehit Hanifi Mutlu Caddesi,No:10 / 20 Mamak / ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2023 – 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2023 – 14:20 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2023 – 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2023 – 14:20

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