Ankara Mamak’ta 3+1 daire mahkemeden satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Mamak İlçesi, Abidinpaşa İmar Mahallesi, Şehit Hakkı Çelik Caddesi 18 kapı nolu binanın bulunduğu yere rastlayan 2 nolu taşınmaz tapu kaydında Abidinpaşa İmar Mahallesi 6547 ada, 8 parsele kain, 1.007,00m2 yüzölçümlü, 606994425/9873775980 arsa paylı, zemin kat 2 nolu meskenin bina yaşının yaklaşık 50/55 yıl aralığında olduğu, meskenin fiili olarak 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo ve wcden müteşekkil, ısınmanın doğalgaz kombili ile kat kaloriferi ile sağlandığı, eklentisi 2 nolu kömürlüğün bodrum katta olduğu, meskenin net kullanım alanının 81,00m2 olduğu, halli hazırda hissedarlardan birinin ikamet ettiği bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Abidinpaşa İmar Mah. Şehit Hakkı Çelik Cad. 18/2 Mamak / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2023 – 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2023 – 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/03/2023 – 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/03/2023 – 11:40

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