Ankara Mamak’ta 3+1 daire mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Mamak İlçesi, General Zeki Doğan Mahallesi, Mutlu Caddesi üzerinde 9 nolu Soner Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 3. Kat, 12 nolu mesken tapu kaydında General Zeki Doğan Mahallesi, 36203 ada, 5 parsele kain 1.258,00 m2 yüzölçümlü, 25/1258 arsa paylı, 12 nolu meskenin bulunduğu binanın yaklaşık 15-18 yıllık yapı olduğu, içinde asansör olduğu, meskenin 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc ve 1 balkondan müteşekkil, net kullanım alanının 83,00m2 olduğu, ayrıca 11,00m2 balkonun bulunduğu, ısınmanın kombili, doğalgazlı, kat kaloriferli olduğu, bina girişine göre sol yan cepheli olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : General Zeki Doğan Mah. Mutlu Cad. 9/12 Mamak / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2023 – 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2023 – 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2023 – 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2023 – 13:50

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