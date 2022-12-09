Ankara Mamak’ta 3+1 daire mahkemeden satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Mamak İlçesi, Üreğil Mahallesi, 1165. Cadde 20-3 numaralı Orkide Konutları Sitesi K Bloğun bulunduğu yere rastlayan 9. kat, 56 nolu taşınmaz tapu kaydında Derbent-İmar Mahallesi, 51882 ada, 1 parselde kayıtlı, 15.120,00m² yüzölçümlü,5346/1512000 arsa paylı K blok 9. kat, 56 nolu konutun bulunduğu bina bodrum kat + zemin kat + 16 normal kattan müteşekkil, yaklaşık 10 yaşında betonarme bir apartman olduğu, 100 adet mesken nitelikli bağımsız bölüm bulunduğu, bahçesinde açık otopark alanının ve yeşil alan/çocuk oyun alanlarının mevcut olduğu, binada 3 adet asansör ile güvenliğin bulunduğu, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı, fiili durumda mesken apartmanın yan cephesine bakan doğu cepheli olduğu, 3 oda, 1 salon, mutfak, 2 banyo, tuvalet ve balkonun olduğu, giriş kapısı çelik, iç oda kapıları Amerikan panel kapı, pencere doğramaları ısı camlı pvc doğrama olduğu, antresinde vestiyer dolabının bulunduğu, ısınmanın merkezi sistem ile sağlandığı, balkonun açık ve cephesinin yan bahçesine baktığı, net kullanım alanının 99,50 m² + 4,20 m² balkon olmak üzere toplam 103,70 m² olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır. KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI İLE ANKARA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 25/10/2022 TARİH, 2022/1543 ESAS, 2022/1789 KARAR SAYILI İLAMI İLE KIYMET TAKDİRİ KESİNLEŞMİŞTİR.

Adresi : Üreğil Mahallesi 1165. Cadde Orkide Konutları Sitesi K Blok No:20-3/56 Mamak / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2023 – 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2023 – 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2023 – 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2023 – 10:00

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