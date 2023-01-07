Ankara Mamak’ta 3+1 daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Mamak İlçesi, Tuzluçayır Mahallesi, 586. Cadde, 5 kapı numaralı Özgün Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 2. normal kat, 10 nolu taşınmaz tapu kaydında Tuzluçayır-İmar Mahallesi, 36943 ada, 6 parselde kayıtlı, 756,00 m² yüzölçümlü, 50/756 arsa paylı, 2. normal kat,10 nolu meskenin bulunduğu bina ayrık nizam betonarme karkas olarak 1 bodrum + zemin + 3 normal katlı inşa edildiği, zemin katında 1 dükkan, normal katlarda 4 ‘er adet mesken olmak üzere toplam 16 adet bağımsız bölüm bulunduğu, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı, fiili durumda mesken 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan oluştuğu, taşınmazın mimari projesi mevcut olmayıp bina içerisindeki konumu, iç özellikleri alanı ve diğer özellikleri fiili durumu itibariyle belirlenmiş olup, proje ile uyumluluğunun tespit edilemediği, giriş kapısı çelik, iç kapılar panel kapı, pencereler ahşap görünümlü pvc doğrama olduğu, ısınmanın doğalgazlı kat kalorifer kombi ile sağlandığı, net kullanım alanı balkonlar hariç 92,00 m² 2 adet balkon alanı yaklaşık 7,00 m² olduğu, dairenin keşif tarihinde boş olduğu, meskenin bina ana girişine göre sol tarafta arka ve yan cepheli olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Tuzluçayır Mahallesi 586. Cadde Özgün Apartmanı No: 5/10 Mamak / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2023 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2023 – 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2023 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2023 – 13:30

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