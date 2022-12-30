Ankara Mamak’ta 3+1 daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Mamak İlçe, MUTLU Mahalle/Köy, 36896 Ada, 16 Parsel, 3. Kat 15 Nolu Bağımsız Bölüm Bağımsız bölüm mahallen: antre, 3 oda, salon, mutfak, Wc, 2 banyo ve 2 balkondan müteşekkildir. Bağımsız bölüme ait 4,00 m² alanlı kömürlük bulunmaktadır. Taşınmaz projesinde 106,00 m² net, 117,00 m² brüt kullanım alanına sahiptir.

Adresi : Kutlu Mahallesi, 449.Cadde, No: 31/15 Mamak / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2023 – 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2023 – 14:45
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2023 – 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2023 – 14:45
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