Ankara Mamak’ta 3+1 daire icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Mamak İlçe, Durali Alıç Mahalle/Köy, 38896 Ada, 1 Parsel, C Blok 1. kat 7 nolu bağımsız bölüm satılacaktır. Site içerisinde spor alanları, yeşil alanlar, süs havuzları ve çocuk parkı mevcuttur. Binada yangın söndürme sistemi ve kameralı güvenlik sistemi bulunmaktadır. Bina çift asansörlüdür. Taşınmaz konut nitelikli ve ana yapıda 1 .katta yer almaktadır. Batı ve güney cephelidir. Yasal net kullanım alanı 120 m2 (brüt 135 m2) olarak tespit edilmiştir.Projesinde 3 oda, salon, mutfak, antre, banyo, duş, hol wc ve 2 balkon hacimlerinde oluşmaktadır. Isıtma sistemi merkezi doğalgaz kombi sistemi olup kombi, petekleri ve doğalgaz saati monte edilmiştir. Mahallinde mal sahibi tarafından mesken niteliğinde kullanılmaktadır.

Adresi : Durali Alıç Mahallesi, 963. Cadde, No: 4C / 7 Mamak / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2023 – 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2023 – 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2023 – 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2023 – 14:00

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