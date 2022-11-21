Ankara Mamak’ta 3+1 daire icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Mamak İlçe, 51056 Ada, 1 Parsel, GENERAL ZEKİ DOĞAN-İMAR Mahalle/Köy, A Blok, 2. Kat, 10 Nolu Bağımsız Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz mesken nitelikli ve ana yapıda A blok 2.katta yer almaktadır. Blok zemin katından ana girişine 2.katta sağ arka kısımda olup, arka-yan (kuzey-doğu)cephelidir. Projesinde yapılan ölçüme göre; yaklaşık net faydalı kullanım alanı 126 m² (yaklaşık brüt 141 m²) olarak, mahallinde yapılan ölçüme göre; yaklaşık net faydalı kullanım alanı 129 m² (yaklaşık brüt 145 m²) olarak tespit edilmiştir. Taşınmaz projesinde ve mahallinde mesken olarak; 3 oda, salon, mutfak, antre, hol, 2 banyo, WC ve 2 balkon mahallerinden oluşmaktadır.

Adresi : General Zeki Doğan Mah. 490.Cadde, Yamaçevleri Sitesi No: 21/A Dr: 10 Mamak / ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2022 – 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2022 – 11:50 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2023 – 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2023 – 11:50

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