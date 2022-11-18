Ankara Mamak’ta 3+1 daire icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Mamak İlçe, MUTLU Mahalle/Köy, 51041 Ada, 4 Parsel, 1. Kat, 11 Numaralı Bağımsız Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Ana Taşınmaz Özellikleri; Bina; 2 Bodrum + zemin + 3 kat + çatı aralı kattan oluşmaktadır. Bina 6 katlı, 23 bağımsız bölüm içermektedir. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmaktadır.Taşınmazın yer aldığı binanın çekme mesafesinde açık otopark bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı binaya ait enerji kimlik belgesi bulunmamaktadır.
Adresi : Mutlu Mahallesi, 580.Cadde No: 23, Daire No: 11 Mamak / ANKARA
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Artırma Bilgileri :
|1. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2022 – 10:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2022 – 10:37
|2. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2023 – 10:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2023 – 10:37
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