Ankara Mamak’ta 3+1 daire icradan satılıktır

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Mamak İlçe, HÜSEYİNGAZİ Mahalle/Köy, 51494 Ada, 11 Parsel, 2. BODRUM KAT 1 Nolu Bağımsız Bölüm Mevcut durumda mesken; 3 Oda, Salon, Antre-koridor, Mutfak, Banyo ve WC alanından müteşekkildir. Kombili ve doğalgaz kat kalorifer sistemi ile ısınma sağlanmaktadır. net alanı 85 m² ölçülmüştür.

Adresi : Hüseyingazi Mahallesi, 15.. Sokak, İkizler Apt. No: 29/1 Mamak / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2022 – 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2022 – 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2023 – 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2023 – 14:50

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