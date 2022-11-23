Ankara Mamak’ta 3+1 daire icradan satılık

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Mamak İlçe, FAHRİ KORUTÜRK Mahalle/Köy, 38001 Ada, 1 Parsel, 16 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz da asansörün bulunduğu, betonarme karkas inşa edildiği, dış cephesinin akrilik sıva üzeri iki renkli dış cephe boyalı olduğu, Ana giriş kapısının camlı demir doğrama olduğu, bina içi zeminler ve merdiven yanlarının 1,2 metre mermer kaplama olduğu, taşınmazın bulunduğu bölgede yol, su, elektrik, telefon, doğalgaz, otobüs gibi her türlü belediye hizmetinden faydalandığı, taşınmaz bulunduğu binanın 2.katında olup kuzey-batı cephelidir.Meskenin giriş kapısı çeliktir. iç kapılar amerikan panel, pencereler ısı camlı pvc doğrma, taşınmaz 3 oda+salon+banyo+mutfak+hol+wc+ balkon bölümlerinden oluşmakta olup 110 metre karedir. Salon ve odaları laminant parke, diğer tüm zeminler seramik kaplamadır. Mutfak dolapları ile tezgah aası seramik mutfak tezgahı mermerittir. Banyoda ayaklı lavabo ve duş tesisatı mevcut olup duvarlar fayans zemini seramiktir. WC de klozet ve lavabo bulunmakta olup, zemini seramik duvarı fayanstır. Doğalgaz ve kombi olan meskende salon ve oda duvarları plastik boyalı tavan kartonpiyerdir.

Adresi : Fahri Korutürk Mah. 879.Sokak İsa Kırkayak Apart. No 6/16 Mamak / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2022 – 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2023 – 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2023 – 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2023 – 10:01

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