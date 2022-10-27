Ankara Mamak’ta 3+1 daire icradan satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Mamak İlçe, CENGİZHAN Mahalle/Köy, 50998 Ada, 1 Parsel, 2. Bodrum Kat, 3 nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz mesken nitelikli ve ana yapının 2.Bodrum katında yer almaktadır.Taşınmaz girişinin 3.Bodrum kattan sağlanıyor olması nedeni ile taşınmaz mahallen 1. Kat konumundadır.Taşınmaz güney ve doğu cepheli olup, taşınmaz bina girişine göre sağ yan ve arka cephede yer almaktadır.
- Adresi :Cengizhan Mahallesi, 827.Sokak İkizler Sitesi A Blok No: 11 Daire:3 Mamak / ANKARA
Artırma Bilgileri :
|1. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2022 – 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2022 – 13:35
|2. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2023 – 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2023 – 13:35
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