Ankara Mamak’ta 3+1 daire icradan satılacak

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Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Mamak’ta 3+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Durali Alıç Mah. 970. Cd. Nora Park Evleri B Blok No: 2B/12 Mamak / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 21/12/2022 günü, 2. Satış Günü ise 18/01/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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