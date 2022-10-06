Ankara Mamak’ta 2+1 dubleks daire icradan satılıktır

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Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Mamak’ta 2+1 dubleks daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Çengizhan Mah. 853. Sok. (Tapuda Fahri Korutürk Mah.), Dış Kapı No: 3 / 18 Mamak /Ankara adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 14/12/2022 günü, 2. Satış Günü ise 11/01/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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