Ankara Mamak’ta 205 m² dubleks daire icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Mamak İlçe, DURALİ ALIÇ Mahalle, 51018 Ada, 1 Parsel, 8.Kat, 41 B.B. Nolu Çatı Aralı Mesken güney ve doğu cephelidir. Taşınmaz 8. Katta; 110 m² net, 138 m² brüt alana, çatı arası katında ise 95 m² net, 119 m² brüt kullanım alanına + 21 m2 açık teras alanına ve toplamda 205 m² net, 257 m² brüt kullanım alanına + 21 m2 açık teras alanına sahiptir. Taşınmaz iç mekan olarak yapılı durumdadır. Taşınmaz 8.katta; oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre-hol ve 2 balkon alanlarından, çatı arası katında, 3 oda, antre-hol, banyo, 2 balkon, 1 adet açık teras oluşmaktadır. Mal sahibi mesken olarak kullanmaktadır.

Adresi : Durali Alıç Mh., 955. Sk., Hanedanlar Sitesi, No: 26 Daire No: 41 Mamak /ANKARA

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2023 – 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2023 – 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2023 – 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2023 – 11:45

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