Ankara Mamak’ta 155 m² dubleks daire icradan satılıktır (çoklu satış)

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Mamak İlçe, CENGİZHAN Mahalle/Köy, 50992 Ada, 4 Parsel, 9.KAT 48 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM (HİSSELİ 7/47)

-Bina; 5 bodrum + zemin + 9 normal kattan oluşmaktadır. Bina; 15 katlı, 51 bağımsız bölüm içermektedir. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.

Binada asansör bulunmakta olup mahallen çalışır durumda değildir. Taşınmaz projesine ve mahalline göre; 9.katta 64m² net, 85m² brüt, çatı katında; 60m² net, 70m² brüt, 15m² açık teras olmak üzere toplam; 124m² net, 155m² brüt, 15m² açık teras kullanım alanına sahiptir. Ttaşınmazın %90 inşaat seviyesi için 1.404.000.-TL (BirMilyonDörtYüzDörtBinTL)(satışa konu hisse(7/47) hisse için; 209.000.-TL takdir edilmiştir.) (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Cengizhan Mahallesi 841.Sokak No:15 Daire:48 Mamak/Ankara Mamak / ANKARA

Artırma Bilgileri :

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1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2023 – 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2023 – 10:41 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2023 – 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2023 – 10:41

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