Ankara Mamak’ta 1+1 daire icradan satılıktır

- Reklam -

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Mamak İlçe, Harman-imar Mahallesi, 52656 Ada, 13 Parsel, 2.Bodrum Kat, 3 Numaralı Bağımsız Bölüm nitelikli konut( depolu) satılacaktır. Açık otoparklı ve asansörlüdür. Diafon sistemi takılıdır. Taşınmaz konut nitelikli, ana yapıda 2. bodrum katta yer almaktadır. Batı ve Güney yönündedir. Depo kısmı Kuzey yönündedir. Projesine göre konut nitelikli taşınmazın yasal net kullanım alanı 61,82 m2 (brüt 77,59 m2) olup, depo kısmı taşınmaza ilave edilmiş net 19,32 m2 (brüt 21,64 m2) Projesinde ve mahallinde, konut şeklinde Salon, 1 Oda, Mutfak, Antre, Hol, Banyo, Wc ve 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Depo kısmı oda olarak eklenmiş. Oda sayısı 2 olmuş. Isıtma sistemi kombili, radyatörler ve doğalgaz saati takılıdır. Mahallinde konut niteliğinde kullanılmaktadır.

Adresi : Harman Mahallesi, 171/7 Sokak Dönmez Apt. No: 3/3 Mamak / ANKARA

- Reklam -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2023 – 15:00

———————————————————————————————————–

Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2023 – 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2023 – 15:00

———————————————————————————————————–

Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2023 – 15:00

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız