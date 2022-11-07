Ankara Mamak’ta 1.010 m² arsa mahkemeden satılıktır

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Mamak İlçe, PEYAMİ SEFA Mahalle/Köy, 9218 Ada, 14 Parsel, Ankara İli, Mamak İlçesi, Peyami Sefa Mahallesi 344. Cadde ile 357. Sokak kesişimindeki köşe konumlu arsa tapu kaydında Peyami Sefa Mahallesi 9218 Ada, 14 Parsel,1.010,00 m2 yüzölçümlü arsa fiili olarak 344. Cadde üzerinde bulunan 26 kapı nolu Özge Kağan Apartmanının sol tarafındaki boş arsa dikdörtgene benzer bir alan olduğu, üzerinde yaklaşık 25 yıllık birer adet iğde ve akasya ağacının bulunduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Peyami Sefa Mah. 344. Cad. İle 357. Sok. Köşesindeki Boş Arsa Mamak / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2023 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2023 – 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2023 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2023 – 13:30

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