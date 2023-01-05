Ankara Kızılcıhamam’da 93 m² tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Kızılcahamam İlçe, CİĞİRLER Mahalle/Köy, Yol Üstü Mevkii, 106 Ada, 25 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, üzeri boştur. %2-3 eğimlidir.
Adresi : Ciğirler Mah. Kızılcahamam Kızılcahamam / ANKARA
Artırma Bilgileri
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|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2023 – 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2023 – 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2023 – 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2023 – 10:01
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