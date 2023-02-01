Ankara Kızılcıhamam’da 482 m² arsa ve üzerindeki eklentiler mahkemeden satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Kızılcahamam İlçe, ÇELTİKÇİ Mahalle/Köy, Köy İçi Mevkii, 242 Ada, 5 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında arsa vasfında olup, üzerinde 7 kapı nolu 2 katlı Kargir yığma bina, 9 kapı nolu tek katlı ahır ve 11 kapı numaralı 2 katlı ahşap yapı olduğu görülmüştür. Yapı; altı ahır üzeri taş duvarlı, üç odalı ev yaklaşık 123.74 m² dir. Evin kiremit kaplı ahşap oturma çatılı olduğu, kapı ve pencere doğramalarının ahşap olduğu yerinde görülmüştür. Üzerinde çeşitli yaş ve cinsde meyve ağaçlarının yer aldığı yaklaşık 110 m² bahçesi bulunmaktadır.

Adresi: Çeltikci Mahallesi Kızılcahamam / ANKARA

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2023 – 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2023 – 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2023 – 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2023 – 14:20

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