Ankara Kızılcahamam’da 528 m² tarla ve üzerindeki yapılar mahkemeden satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Kızılcahamam İlçe, SALIN Mahalle/Köy, Köseler Yanı Mevkii, 149 Ada, 30 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, üzerinde 3 katlı yapı, muhtelif yaş ve türde bitki ve bitişiğinde kümes bulunmaktadır. Arazi yapısı düzdür. Kili, taşlı ve kumlu toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz üzerindeki yapı taş temel üzerine, beton kargir tarzda yapılmıştır. Çatısı ahşap üzeri Marsilya tipi kiremit ile örtülü, dış cepheleri boyalıdır. Çatısında güneş enerjisi sistemi bulunmaktadır. Her bir katın ayrı bağımsız girişi bulunmakta ve çevresi tel örgü ile çevrilidir.Demir kapısı bulunmaktadır. Oturum alanı 90 m2’dir.Tek katlı kümes yapının bitişiğinde yer almakta olup, çatısı oluklu saç kaplamalıdır. Kümesin oturum alanı 150 m2’dir.

Adresi : Salın Mahallesi Kızılcahamam / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2023 – 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2023 – 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2023 – 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2023 – 11:00

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