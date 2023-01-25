Ankara Kızılcahamam’da 522 m² tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Kızılcahamam İlçe, MAHKEMEAĞACİN Mahalle/Köy, Bey Yeri Mevkii, 144 Ada, 43 Parsel, Taşınmaz çeltik tarlası vasfında, arazi yapıları düz olup, killi tınlı toprak yapısında oldukları, üzerlerinin boş olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazlar Mahkemeağacın Mahallesi yerleşim merkezine 1.7 km kuş uçuşu mesafede olup yola cepheleri bulunmamaktadır.

Adresi : Mahkemeağacın Mah. Kızılcahamam / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2023 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2023 – 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2023 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2023 – 13:30

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