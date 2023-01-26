Ankara Kızılcahamam’da 3+1 daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Satışa konu taşınmaz Ankara ili, Kızılcahamam ilçesi, Yenice mahallesi (131 ada, 122 parsel) ,Yenice sokakta bulunan 4 nolu Usluoğlu Apartmanında 2. Bodrum kat 3 nolu bağımsız bölüm mesken ve 3 nolu eklentisi kömürlüktür. Taşınmaz tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Ana taşınmazın niteliği(tamamı 1.137,19 m2 dir) Kargir bina ve arsasıdır. Taşınmazın bulunduğu bina 2.Bodrum kat + zemin+4 normal katlı bir binadır. İki bodrumda 6 daire zemin ve normal katlarda 6 şar daire olmak üzere 36 dairelidir. Binanın ön ve yan cephesi sıva üzeri boyalıdır. Bina cephelerine mantolama yapılmıştır. Binanın giriş kapısı cemakanlı Alüminyum doğramadır.

Adresi : Yenice Mahallesi Yenice Sokak No:4/3 Kızılcahamam / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2023 – 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2023 – 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2023 – 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2023 – 10:09

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