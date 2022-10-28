ANKARA KİTAP FUARINA ZAFER ÇIKARMASI

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Ankara Ticaret Odası(ATO) Congresium salonunda düzenlenen Ankara Kitap Fuarında kitaplarını imzalayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a destek vermek amacıyla Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Tuğba Mızrak Demirbağ, İl ve ilçe yöneticilerinden oluşan kalabalık bir heyet ile Ankara Kitap Fuarında vatandaşlarla buluşan genel başkanlarını yalnız bırakmadı.
GENÇLER BİZİMLE
Ankara kitap fuarında özellikle gençlerin yoğun ilgisine değinen Demirbağ şunları söyledi : Bugün Sayın Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın Ankara Kitap Fuarındaki imza gününe Ankara il ve ilçe yöneticilerimizle katılım sağladık. Gençlerin müthiş ilgisi sayesinde kitaplar yarım saat içinde tükendi.
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