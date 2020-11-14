Ankara Kent Konseyi’nden bir günde iki hatıra ormanı

Kent gündemini yakından takip ederek, ihtiyaçları belirleyen ve toplumsal dayanışma içinde tüm paydaşlarla ortak çalışmalara imza atan Ankara Kent Konseyi (AKK), Başkent’in daha yeşil olması için de yoğun mesai harcıyor. Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında Turan Güneş Bulvarı’ndan sonra Elmadağ Belediyesinin katkıları, Ankara Volkswagen Fun Club ve Bahçelievler Derneği iş birliğiyle Elmadağ Kurtuluş Mahallesi’nde “Ankara Kent Konseyi Hatıra Ormanı” oluşturuldu.

Ankara Kent Konseyi, sürdürülebilir çevre anlayışı ile kentsel ve doğal yaşam alanlarının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tüm bileşenleriyle daha yeşil bir Ankara için mesai harcıyor.

Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında yayılarak adeta bir kampanyaya dönüşen ağaç dikimine bir destek de Ankara Kent Konseyi’nden geldi. Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkent’teki sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle birlikte iki ayrı noktada hatıra ormanı oluşturdu.

TURAN GÜNEŞ BULVARI VE ELMADAĞ KURTULUŞ MAHALLESİ ŞİMDİ DAHA YEŞİL

Ankara Kent Konseyi, “Hatay Hepimizin Meselesidir”, “Fidanlar Sahipsiz Kalmayacak” ve “Afiyet Olsun İsraf Olmasın” temasıyla ilk olarak Çankaya Turan Güneş Bulvarı üzerinde bulunan ağaçlandırma alanında daha sonra da Elmadağ Kurtuluş Mahallesi’nde “Ankara Kent Konseyi Hatıra Ormanı” kurdu.

Toplumsal farkındalık çalışmalarıyla dikkat çeken Ankara Kent Konseyi, Turan Güneş Bulvarı üzerinde 111, Elmadağ Kurtuluş Mahallesi’nde ise 211 karaçam ve meşe palamudunu toprakla buluşturd11u.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Dünyada ve Türkiye’de iklim değişikliğine, gıda israfına ve orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla Ankara Volkswagen Fun Club, Bahçelievler Derneği ve Turuncu Bayrak oluşumu iş birliğiyle Çankaya ve Elmadağ ilçelerinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine Başkentliler de yoğun katılım sağladı.

Ağaç dikim çalışmalarına; Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, ilçenin siyasi temsilcileri, AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK Başkan Yardımcısı Prof Dr. Savaş Zafer Şahin, Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Grubu Sözcüsü Ömer Şan ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ve öğrenciler de katıldı.

GELECEK KUŞAKLARA SAĞLIKLI BİR KENT MİRASI

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ağaç dikme etkinliğine katılanlara teşekkür ederek, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Ankara Kent Konseyi Hatıra Ormanı göreve geldiğimizden bu yana başlattığımız bir kampanyanın devamı oldu. Biz Elmadağ’da her doğan çocuğun adına bir ağaç dikiyoruz. Elmadağ’ın ağacı az olan bu bölgesinde çok güzel bir orman kuruyoruz. Önümüzdeki yılda da burada bir rekreasyon alanı oluşturacağız. Bugün burada ağaç diken çocuklar 10 sene sonra buraya geldikleri zaman ‘bu ağaçları biz diktik’ diyebilecekler. Bütün amacımız onların daha mutlu, daha yeşil, daha nefes alınabilir bir Elmadağ, Ankara ve Türkiye’de yaşaması için.”

AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılma ise son 40 yılda Anadolu’da 1 milyon 250 bin hektarlık alanın çölleştiğini ve Beyşehir Gölü’nün 25 katı büyüklüğünde sulak alanın yok olduğunu belirterek, önemli tespitlerde bulundu:

“Süreç bu hızla devam ederse 2055 yılında Anadolu’da tarım yapılacak toprak kalmayacak. Ülkemizin her yerinde patlak veren orman yangınları, hem ciğerimizi yakıyor hem de ekonomik olarak telafi edilemez zararlara yol açıyor. Çağımızın en büyük sorunlarından birisi olan ‘iklim değişikliği’ Ankara’da yaşanan kum fırtınası, sel baskınları ve benzeri doğa olayları ile bizi sık sık uyarıyor. Bizim iklim değişikliği ile mücadelede üzerimize düşen en büyük görevlerden birisi bugün, yarın, öbür gün ağaç dikmeye devam etmek olacak. Çünkü bu savaştaki tek silahımız ormanlar. Düşünün, tek başına duran bir ağaç bile oluşturduğu gölgeyle etrafındaki mikro iklimi etkileyebilecek güçte. Gerçek bir orman ise iklimi düzenleyici etkiye sahip.”

Hem çevre bilincine hem de orman sevgisine dikkat çekerek gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir daha sağlıklı ve daha temiz bir Ankara bırakmak istedikleri ifade eden AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin de, “Ankara Kent Konseyinin kuruluş amaçları arasında sürdürülebilir kalkınma, kentli hakları, iyi yönetişim ve hemşerilik hukuku geliyor. Bu dört tane temel amacın gerektirdiği hususlardan bir tanesi de çevrenin korunması ve özellikle kent içinde uygun alanların ağaçlandırılması. Biz de paydaşlarımızla birlikte fidan dikerek topraklarımızı daha fazla ağaçla buluşturup, gelecek kuşaklara sağlıklı kentler bırakabiliriz” dedi.