Ankara Keçiören’de 97 m² daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Bina; 2 bodrum + zemin + 4 normal kattan oluşmaktadır. Toplam 7 katlı olan binada 14 adet mesken ve 3 adet dükkan bulunmaktadır. Taşınmaz mesken nitelikli olup ana yapının 1. normal katında yer almaktadır.Bina girişine göre arka ve sol yan tarafta konumlu olup kuzey ve doğu cephelidir. Taşınmaz projesine göre; 97 m2 net (9 m2 balkon hariç) ve 117 m2 brüt kullanım alanına sahiptir.(Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)
Adresi : Hisar (Tapuda Bağlum) Mahallesi, Şehit Hakkı Sözer Sokak, Hisar Apartmanı, No: 2/3 Keçiören /Ankara Keçiören / ANKARA
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Artırma Bilgileri :
|1. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2023 – 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2023 – 10:55
|2. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2023 – 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2023 – 10:55
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