Ankara Keçiören’de 78 m² daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Keçiören İlçe, KAVACIK SUBAYEVLERİ Mahalle, 5679 Ada, 25 Parsel, 1. Kat, 2 B.B. Nolu Mesken. Güney ve doğu cephelidir. 78 m2 net (7 m2 balkon hariç) ve 94 m2 brüt alanlıdır. İç mekan olarak orta bakımlıdır. Salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, antre, hol ve 1 balkon bölümlüdür. Kombi ve petekler takılıdır. Mesken olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Kavacık Subayevleri MH., Ergün Sk., H. Nazif Apt., No: 38/2 Keçiören / ANKARA

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2023 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2023 – 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2023 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2023 – 13:30

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