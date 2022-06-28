Ankara Keçiören’de 5+1 dubleks daire icradan satılacak

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Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Keçiören’de 5+1 dubleks daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Yeşiltepe Mah. 430. Cad. No: 35/20 Keçiören / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 18/08/2022 günü, 2. Satış Günü ise 15/09/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız