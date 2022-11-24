Ankara Keçiören’de 436 m² iş yeri icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İVEDİKKÖY Mahallesi, 19447 Ada, 25 Parsel, Zemin + 1 + 2. Kat, 9 nolu Bağımsız Bölümde bulunan taşınmaz: Taşınmazın Yapı Ruhsatı: Ana taşınmaz için 28.06.2002 tarih ve 83 no ile yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. İlgili iskan betonarme karkas tarzda, yol kotu altı 1 kat, yol kotu üstü 3 kat olmak üzere toplam 4 kat ve 24 adet işyeri olarak toplam 14.330 m2 alan için düzenlenmiştir.

Adres : İvedik Osb Mahallesi Güleryüz Sanayi Sitesi 1351. Cadde No: 16 Yenimahalle / ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2023 – 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2023 – 11:10 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2023 – 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2023 – 11:10

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