Ankara Keçiören’de 4+1 dubleks daire icradan satılıktır

- Reklam -

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Keçiören İlçe, UYANIŞ Mahalle, 4196 Ada, 36 Parsel, A Blok 7. Kat, 45 bağımsız bölüm nolu ÇATI ARALI KONUT nitelikli taşınmaz; Ana taşınmaz 3 adet blokdan oluşmakta olup konu gayrimenkul A-Blokta yer almaktadır. A-Blok; 2 bodrum + zemin + 7 normal kat + çatı kattan oluşmaktadır. A-Blok 10 katlı, 46 adet bağımsız bölüm içermektedir. Binada asansör bulunmakta ve ana giriş kapısı demir doğramalıdır. Taşınmazın yer aldığı sitede açık otopark bulunmaktadır.Taşınmazın yer aldığı sitede açık otopark bulunmaktadır. Taşınmaz güvenlikli sitede yer almaktadır. Taşınmazın yer aldığı site 2006 yılında inşaatına başlanmış olup, site 16 yaşındadır. A-bloğa ait 206FBDF0EDF numaralı enerji kimlik belgesi temin edilmiştir.

Adresi : Uyanış Mah. Kızlarpınarı Caddesi, Parkevleri Sitesi, A-Blok No: 236 A/45 Keçiören / ANKARA

- Reklam -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2023 – 13:30

———————————————————————————————————–

Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2023 – 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2023 – 13:30

———————————————————————————————————–

Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2023 – 13:30

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız