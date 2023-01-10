Ankara Keçiören’de 4+1 daire icradan satılıktır

- Reklam -

İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Keçiören İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 33180 Ada, 13 Parsel, 1. Kat, 2 nolu Bağımsız Bölümde bulunan taşınmaz: Değerlemeye konu taşınmaz, Aktepe (Tapuda: Bağlarbaşı) Mahallesi sınırları içerisinde, 956. Caddesi üzerinde, 965. Sokak ve 966. Sokakların kesişiminde konumlanmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde, Aktepe Aile Sağlığı Merkezi, Aktepe Süleymaniye Camii ve benzer vasıfta binalar yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina Özyurt Caddesi sonuna 180 metre mesafede yer almaktadır. Ana Taşınmaz Özellikleri: Bina; 1 bodrum + zemin + 3 normal kattan oluşmaktadır. Bina; 5 katlı, 9 adet bağımsız bölüm içermektedir. Binada asansör bulunmamaktadır. Taşınmazın yer aldığı binaya ait kapalı otopark bulunmaktadır.

Adresi : Aktepe (Tapuda: Bağlarbaşı) Mahallesi 956. Cadde Çelik Apartmanı No: 13/2 Keçiören / ANKARA

- Reklam -

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2023 – 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2023 – 13:50 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2023 – 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2023 – 13:50

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız