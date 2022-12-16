Ankara Keçiören’de 4+1 daire icradan satılıktır

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Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Keçiören’de 4+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Hasköy Mahallesi Ali Kuşçu Sokak Ihlamur Vadi Konutları No: 4A/7 Keçiören / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 02/02/2023 günü, 2. Satış Günü ise 02/03/2023‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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