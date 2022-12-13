Ankara Keçiören’de 3+1 daire mahkemeden satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Keçiören İlçesi, Şenlik Mahallesi, Aşıkpaşa Caddesi, 27 nolu Tuncer Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 7 nolu taşınmaz tapu kaydında Şenlik Mahallesi 4130 ada, 15 parsele kain, 1.047 m² yüzölçümlü, 50/1124 arsa paylı, zemin kat, 7 nolu meskenin bulunduğu bina karkas ve ayrık nizam, 30-40 yıllık eski yapı olduğu, fiili olarak mesken binanın arka cephesinde kaldığı, 3 oda, salon, antre-koridor, mutfak, banyo, wc ve 2 adet balkondan müteşekkil, 2 odanın salona açıldığı, mutfak, oda ile irtibatlı 2 balkonun mevcut olduğu, kombili doğalgazlı ısınma sisteminin mevcut olduğu, net kullanım alanının 82,00 m², ayrıca toplam 7 m² iki balkon kullanımı olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Eklentisi 7 nolu kömürlük ile birlikte ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Şenlik Mah. Aşıkpaşa Cad. Tuncer Apt. No: 27/7 Keçiören / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2023 – 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2023 – 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2023 – 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2023 – 10:20

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