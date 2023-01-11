Ankara Keçiören’de 3+1 daire mahkemeden satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara ili, Keçiören İlçesi, Aşağı Eğlence Mahallesi Altınoluk Sokak 29 numarada yer alan Altınoluk Apartmanın bulunduğu yere rastlayan 9 nolu taşınmaz tapu kaydında, Aşağı Eğlence Mahallesi 6945 ada, 32 parsel 1.002,00 m² yüzölçümlü, 44/1002 arsa paylı 1. Kat 9 nolu mesken ve eklentisi 9 nolu kömürlük ile birlikte satışına karar verilen taşınmazın bulunduğu bina, bodrum+ zemin+ 3 normal katlı olarak ayrık nizamda inşa edildiği, normal katlarda 5’er daire, 2 dükkan, toplamda 22 dairenin bulunduğu, her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup fiili durumda mesken, salon, 3 oda, antre , mutfak, banyo, wc ve balkondan oluştuğu, 2 odanın salona açıldığı, salonda klimanın bulunduğu, giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap, pencerelerin bir kısmı ahşap, bir kısmının pvc ve çift camlı olduğu, ısınma sisteminin doğalgaz ve kombi ile sağlandığı, net kullanım alanının 83,00 m², balkon alanın 4,00 m² olarak ölçüldüğü, mesken sağ yan cephede batı cepheli olduğu, bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış, gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur.

Adresi : Aşağı Eğlence Mahallesi Altınoluk Sokak Altınoluk Apartmanı No: 29/9 Keçiören / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2023 – 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2023 – 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2023 – 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2023 – 14:20

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