Ankara Keçiören’de 3+1 daire mahkemeden satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Keçiören İlçe, BAĞLARBAŞI Mahalle/Köy, 34919 Ada, 1 Parsel, Zemin Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm. Ana Taşınmaz (34919 Ada 1 Parsel) Bina 3 katlı, 5 adet bağımsız bölüm içermektedir. Bina Bodrum + Zemin + 1 Normal kat olarak inşa edilmiştir. Bina girişi Zemin kattan sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır.
- Adresi : Bağlarbaşı Mahallesi, Fındıklı Sokak, No: 13/2 Keçiören / ANKARA
Artırma Bilgileri :
|1. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2022 – 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2022 – 13:40
|2. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2022 – 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2022 – 13:40
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